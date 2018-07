Neuenstadt am Kocher (dpa) - Knapp an der Katastrophe: Bei einem Schulfest in Neuenstadt am Kocher bei Heilbronn ist ein Kran mit einer Aussichtsgondel umgestürzt und in ein Mehrfamilienhaus gekracht. 16 Menschen wurden verletzt, darunter 5 Kinder. Der stellvertretende Schulleiter und eine Frau schweben in Lebensgefahr, vier weitere Gondelfahrer erlitten schwere Verletzungen. Nach Zeugenaussagen knickte der Kran mit der Gondel plötzlich weg. Dann fiel der Metallarm zur Seite und rammte in ein Hausdach. Durch die Hebelwirkung stellte sich das Kran-Auto fast senkrecht auf.

