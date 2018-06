Washington (AFP) - (AFP) Nach jahrelangen Anfechtungen ist die Haftstrafe für den früheren Enron-Chef Jeffrey Skilling um zehn auf 14 Jahre herabgesetzt worden. Das gab ein Bezirksrichter in Houston am Freitag (Ortszeit) bekannt und zog damit einen Schlussstrich unter den Rechtsstreit - zwölf Jahre nach der Pleite des US-Energieriesen. Zwar kommt Skilling deutlich früher auf freien Fuß. Teil der Einigung ist aber auch, dass er 42 Millionen Dollar (31,7 Millionen Euro) an die Opfer des Skandals zahlen muss.

