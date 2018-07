Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama wird am Dienstag in Washington eine programmatische Rede zum Kampf gegen den Klimawandel halten. In einem Youtube-Video kündigte Obama am Samstag an, er wolle seine "Vision" über den erforderlichen "nationalen Plan" darlegen. Dazu zählten eine Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen, eine Vorbereitung des Landes auf die Folgen des Klimawandels und die Teilnahme an den weltweiten Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.