Ludwigshafen (dpa) - Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr einen Großbrand in Ludwigshafen unter Kontrolle gebracht. Die Rauchentwicklung dauere jedoch noch an, teilte die Polizei mit. Das Feuer war gestern in einer Lagerhalle eines Logistik-Unternehmens auf der Parkinsel am Rhein ausgebrochen. In Teilen von Ludwigshafen und Mannheim gingen Rußflocken nieder. Schadstoff-Grenzwerte wurden nach Angaben der beiden Stadtverwaltungen bisher aber nicht überschritten.

