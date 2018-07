Bonn (AFP) Der Kasseler Bergpark Wilhelmshöhe ist zum Weltkulturerbe erklärt worden. Bei seiner Jahrestagung in Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh würdigte das UNESCO-Komitee in Phnom Penh den über 300 Jahre alten Park am Sonntag als "Gesamtkunstwerk, in dem unterschiedliche Strömungen der Gartenarchitektur, der Kunstgeschichte und Technikgeschichte bis heute unverfälscht nachvollziehbar" seien, wie die deutsche UNESCO-Kommission in Bonn mitteilte. Damit handele es sich um ein "einzigartiges Beispiel des Europäischen Absolutismus'".

