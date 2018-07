Hamburg (AFP) Berlins Flughafenchef Hartmut Mehdorn hat in einem Interview seine Pläne für eine Teileröffnung des Berliner Großflughafens BER konkretisiert. "Wir überlegen, zum Jahresende mit einem Probebetrieb am Pier Nord zu starten, sagte Mehdorn dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" laut einer Vorabmeldung vom Sonntag. Möglich wäre ein Teilbetrieb "nur mit zwei kleinen Airlines, 1500 Fluggästen, sechs oder acht Flugzeugen am Tag." So könne man testen, wie etwa die Gepäckabfertigung funktioniere. Er persönlich glaube nicht, dass es möglich sei, "BER von null auf hundert in einer Sekunde zu starten", fügte Mehdorn hinzu.

