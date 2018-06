Hamburg (AFP) Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) plädiert nach Informationen des "Spiegel" für ein Investitionspaket im Umfang von jährlich 75 Milliarden Euro, um die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland zu modernisieren. In den vergangenen Jahren seien Deutschlands Straßen, Schienen, Brücken und Kanäle substanziell vernachlässigt worden, heißt es laut einer Vorabmeldung des Magazins vom Sonntag in einer Studie, die das DIW in dieser Woche veröffentlichen will.

