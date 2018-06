Berlin (AFP) Die Spitzen von CDU und CSU haben in Berlin mit den abschließenden Beratungen über ihr Wahlprogramm begonnen. Mehr als 100 Unionsvorstände versammelten sich am Sonntagnachmittag in der Humboldtbox auf dem Schlossplatz, um das "Regierungsprogramm für Deutschland 2013 - 2017" zu beschließen. CDU und CSU bekennen sich darin grundsätzlich zur Haushaltskonsolidierung, versprechen aber auch Verbesserungen für ältere Mütter bei der Rente, für Familien sowie Investitionen in Infrastruktur und Bildung. Geplant ist auch eine Mietpreisbremse, Steuererhöhungen lehnt die Union ab.

