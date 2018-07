Bonn (AFP) Der Kasseler Bergpark Wilhelmshöhe ist zum Weltkulturerbe erklärt worden. Das UNESCO-Komitee in Phnom Penh würdigte den über 300 Jahre alten Park am Sonntag als Gesamtkunstwerk und "einzigartiges Beispiel des Europäischen Absolutismus", wie die deutsche UNESCO-Kommission in Bonn mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.