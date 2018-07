Rio de Janeiro (SID) - FIFA-Präsident Joseph Blatter (77) wird pünktlich zum Halbfinale des Confed-Cups wieder in Brasilien zurückerwartet. Dies teilte FIFA-Sprecher Pekka Odriozola am Sonntag in Rio de Janeiro mit. Wann genau Blatter wieder im WM-Gastgeberland von 2014 eintreffen werde, sei aber noch offen. Der Schweizer war am Mittwoch in die Türkei gereist, um dort zwei Tage später die U20-WM zu eröffnen.

Die beiden Vorschlussrundenspiele beim Confed-Cup werden am Mittwoch und Donnerstag in Belo Horizonte und Fortaleza ausgetragen, das Finale der Mini-WM findet am 30. Juni in Rio de Janeiro statt.