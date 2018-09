Moskau (dpa) - Der von den USA gesuchte Geheimdienstspezialist und Informant Edward Snowden ist an Bord einer Maschine der russischen Fluggesellschaft Aeroflot in Moskau gelandet. Das Flug mit der Nummer SU213 sei auf dem großen Hauptstadt-Airport Scheremetjewo gelandet, teilte der Flughafen mit. Die Passagiere landeten auf dem Terminal F. Russische Medien berichteten, der US-Bürger suche Asyl in Venezuela und nutze Moskau nur als Transitstation. Das russische Außenministerium teilte mit, dass Snowdens Pläne unbekannt seien.

