Quito/Berlin (dpa) - Der von den USA gesuchte Geheimdienstspezialist Edward Snowden hat Asyl in Ecuador beantragt. Das teilte der ecuadorianische Außenminister Ricardo Patiño Aroca im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Nach immer neuen Enthüllungen über Lauschaktionen westlicher Geheimdienste war der US-Informant von Hongkong zunächst nach Moskau geflohen. Sein Flieger mit der Flugnummer SU 213 landete am Sonntag auf dem großen Hauptstadt-Flughafen Scheremetjewo, wie der Airport mitteilte.

Führende Politiker sowie Menschenrechtler in Moskau boten dem US-Bürger Asyl an. Vor seiner Abreise aus Hongkong hatte Snowden noch Dokumente über ein britisches Überwachungsprogramm im Internet sowie die Datenspionage von US-Diensten in China offengelegt.

