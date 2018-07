Berlin (dpa) - Regierung und Opposition in Deutschland verlangen Aufklärung über Medienberichte, nach denen Großbritannien ein noch viel umfangreicheres Abhörprogramm betreiben soll als die USA. Unionsfraktionschef Volker Kauder forderte die britische Regierung auf, Deutschland und die europäischen Partner "umfassend und schnell" zu unterrichten. Wenn das berichtete Ausmaß der Datenüberwachung so stimme, wäre dies nicht akzeptabel, sagte Kauder der "Welt am Sonntag". Nach einem Bericht des "Guardian" überwacht der britische Geheimdienst in ungeahntem Ausmaß weltweit Telefon und Internet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.