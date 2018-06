Hongkong (dpa) - Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden ist nach Medienberichten am Sonntag von Hongkong nach Moskau geflogen.

Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete, ist der 30-Jährige, der weitreichende amerikanische Spionage über das Internet enthüllt hatte, an Bord des Aeroflot-Fluges SU213.

Moskau soll nach Informationen der Zeitung aber nicht sein letztes Ziel sein. Snowden hatte nach bisherigen unbestätigten Informationen auch darüber nachgedacht, Zuflucht in Island oder auch Ecuador zu suchen. Er sei am Morgen um 10.55 Uhr Ortszeit in Hongkong abgeflogen und soll um 17.15 Uhr Ortszeit in Moskau landen.

Die USA hatten Snowden wegen Spionage angeklagt und die Behörden in Hongkong aufgefordert, ihn festzunehmen. Bislang war noch kein Haftbefehl erlassen worden, doch hatten Experten damit gerechnet, dass die Hongkonger Polizei früher oder später eine vorübergehende Festnahme bei Gericht beantragt.

Nach Snowdens Angaben soll der US-Geheimdienst NSA (NAtional Security Agency) Millionen chinesischer Mobilfunknachrichten sowie wichtige Datenübertragungsleitungen der Tsinghua-Universität in Peking ausspioniert haben.

Erst am Freitag hatte die britische Zeitung "Guardian" unter Berufung auf Unterlagen Snowdens berichtet, dass der britische Geheimdienst ein noch viel umfangreicheres Abhörprogramm betreiben soll als die USA. Der Abhördienst GCHQ (Government Communications Headquarters) könne täglich bis zu 600 Millionen Telefonverbindungen erfassen, zitiert die britische Tageszeitung den in Hongkong untergetauchten IT-Spezialisten Snowden. GCHQ sei "schlimmer als die US(-Kollegen)".

