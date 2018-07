Beirut (AFP) Bei Kämpfen zwischen der libanesischen Armee und Anhängern eines radikalen sunnitischen Imams sind am Sonntag drei Soldaten getötet worden. Anhänger von Scheich Ahmed al-Assir hätten "grundlos" eine Straßensperre der Armee in der Stadt Abra in der Nähe von Sidon im Süd-Libanon angegriffen, teilte das Militär mit. Scheich al-Assir ist für seine harte Kritik an der schiitischen Islamistenmiliz Hisbollah bekannt.

