Podgorica (AFP) Bei einem Busunglück in Montenegro sind am Sonntag drei Menschen getötet und 31 weitere verletzt worden. Das teilte die Polizei mit und korrigierte damit einen Fernsehbericht, in dem von 20 Toten die Rede war. Der Reisebus mit ukrainischem Kennzeichen stürzte mit rund 50 Passagieren an Bord auf einer Gebirgsstraße bei Grlo, 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Podgorica, in eine Schlucht, wie Polizeisprecherin Tamara Popovic sagte. Von den 31 Verletzten seien 16 in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sie würden in einem Krankenhaus in Podgorica behandelt. Über die Nationalitäten der Opfer machte die Sprecherin keine Angaben.

