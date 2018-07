Beirut (AFP) Der 23-jährige Mohammed Assaf aus dem Gazastreifen hat die gesamt-arabische Castingshow "Arab Idol" gewonnen und mit seinem Sieg Jubelstürmen in den palästinensischen Gebieten ausgelöst. "Mohammed Assaf ist das Arabische Idol", verkündete der Kommentator der Show am Samstag in Beirut, als Konfetti auf den jungen Mann mit der kräftigen Stimme herabregnete. Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas ernannte Assaf umgehend zum Botschafter des guten Willens.

