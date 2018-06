Islamabad (AFP) Bewaffnete Täter haben im pakistanischen Himalaya-Gebirge neun ausländische Bergsteiger und einen Pakistaner getötet. Nach Polizeiangaben überfielen die Angreifer, die Uniformen der Militärpolizei trugen, am späten Samstagabend ein Basislager am Nanga Parbat, einem der höchsten Berge der Welt. Zu dem Anschlag bekannten sich am Sonntag die pakistanischen Taliban.

