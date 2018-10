Moskau (AFP) Der US-Geheimdienstenthüller Edward Snowden befindet sich offenbar auf dem Weg nach Venezuela. Snowden wolle über Moskau und Havanna nach Caracas fliegen, zitierten russische Nachrichtenagenturen am Sonntag aus Kreisen der russischen Fluggesellschaft Aeroflot. Demnach soll Snowden am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Moskau landen und am Montag nach Havanna und von dort nach Caracas weiterreisen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.