Rom (SID) - Die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Britta Büthe haben beim Grand Slam in Rom das Spiel um Platz drei verloren. Gegen Liliane Maestrini/Barbara Seixas De Freitas aus Brasilien unterlag das Stuttgarter Duo in 42 Minuten klar mit 0:2 (17:21, 19:21), durfte sich aber trotzdem über das beste Abschneiden auf der FIVB-World-Tour freuen. Borger/Büthe sicherten sich zudem 12.900 Dollar (9800 Euro) Preisgeld und 560 Weltranglistenpunkte.

"Ärgerlich, wir haben viel zu sehr Mäuschen gespielt", sagte Borger, die gemeinsam mit ihrer Partnerin in Rom für die beste deutsche Platzierung sorgte. Im Vorjahr hatte das Nationalteam in der italienischen Hauptstadt noch Platz fünf erreicht. Mit Platz vier im Gepäck reisen Borger/Büthe nun selbstbewusst zur Beachvolleyball-WM in Stare Jablonki/Polen (1. bis 7. Juli).