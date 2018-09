Cardiff (SID) - Die deutschen Slalom-Kanuten haben zum Abschluss des Weltcup-Auftakts im walisischen Cardiff nach dem Doppelsieg am Samstag in den Einzelrennen einen weiteren Podestplatz erreicht. Am Sonntag gelang im Kajak-Einer auch Cindy Pöschel nach einem fehlerfreien Durchgang mit Platz drei der Sprung auf das Podium. In den nicht in die Weltcupwertung eingehenden Teamwettbewerben feierten die deutschen Kanu-Asse im Canadier-Einer und Kajak-Einer der Männer sowie im Kajak-Einer der Frauen noch drei Erfolge.

"Ein kompletter Medaillensatz in den Einzelrennen wie schon bei der Europameisterschaft - damit kann man bei diesen Windfestspielen hier ganz zufrieden sein. Jetzt freuen wir uns auf unseren Heimweltcup in Augsburg", sagte Michael Trummer, Cheftrainer des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV).

Bereits am Samstag hatten Fabian Dörfler (Augsburg), Weltmeister von 2005, und der EM-Dritte Sebastian Schubert (Hamm) dem DKV im Kajak-Einer einen Doppelsieg beschert. Zudem verpassten der Olympiadritte Hannes Aigner ebenfalls im Kajak-Einer und Sideris Tasiadis (beide Augsburg), Silbermedaillen-Gewinner von London, im Canadier-Einer mit vierten Plätzen nur knapp das Podium.

Am kommenden Wochenende geht es für die Slalom-Kanuten in Augsburg mit dem zweiten von fünf Weltcups weiter.