Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben in der European League Kurs auf die Finalrunde genommen. Mit einem überraschend deutlichen 3:0 (21:7, 21:16, 21:9) gegen Europameister Serbien schob sich das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti auf den zweiten Platz der Gruppe B vor. Spitzenreiter ist nach wie vor Belgien mit 17 Punkten, Deutschland folgt mit elf Zählern vor Serbien (8) und Israel (0). Nur die beiden Erstplatzierten der beiden Gruppen qualifizieren sich für die Endrunde im bulgarischen Warna (13./14. Juli).

"Das war nach dem Belgien-Spiel eine gute Reaktion. Das gibt Motivation und ist wichtig für die Mannschaft wie den Trainer", sagte Guidetti. Noch am Vortag hatte die Mannschaft um Spielführerin Margareta Kozuch im serbischen Subotica eine bittere 0:3-Pleite gegen Belgien kassiert, doch gegen die Serbinnen gab die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) die richtige Antwort. In nur 55 Minuten fertigten Kozuch und Co. die Gastgeberinnen ab. Zum Auftakt hatte das DVV-Team am Freitagabend mit 3:0 gegen Israel gewonnen.

Punktbeste Spielerinnen aufseiten der Gäste waren Kozuch und Christiane Fürst mit je zehn Punkten. Das dritte Turnier findet vom 28. bis 30. Juni in Hamburg statt. Zum Abschluss der Gruppenphase reist die deutsche Mannschaft nach Raanana/Israel (5. bis 7. Juli).