Paris (SID) - Der deutsche Galopprennsport hat am Sonntag auf der Rennbahn in Saint-Cloud bei Paris einen weiteren bedeutenden Erfolg errungen. Der vier Jahre alte Novellist im Besitz des Kölner Unternehmers Christoph Berglar gewann den über 2400 m führenden "Grand Prix", verdiente dabei 200.000 Euro. Trainiert wird der Hengst von Andreas Wöhler in Gütersloh, im Sattel saß der Engländer Ryan Moore. Novellist war im vergangenen Jahr Zweiter im Deutschen Derby, hatte sich bei seinem einzigen bisherigen Start in diesem Jahr den Großen Preis beim Frühjahrsmeeting in Baden-Baden gesichert.