Rostock (SID) - Die Wasserspringerinnen Tina Punzel (Dresden) und Kieu Duong (Berlin) haben am Schlusstag der Heim-EM in Rostock die Bronzemedaille nur ganz knapp verpasst. Das neuformierte Duo erzielte im Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett gute 291,00 Punkte und lag damit auf Rang vier nur 1,17 Zähler hinter den drittplatzierten Britinnen Rebecca Gallantree/Alicia Blagg.

"Wir sind nicht wirklich enttäuscht, weil wir nicht damit gerechnet hatten, so weit vorne mitspringen zu können", sagte Punzel. Gold ging an die Italienerinnen Tania Cagnotto/Francesca Dallapè (324,30), die sich zum fünften Mal in Folge den EM-Titel sicherten. Silber gewannen Olena Fedorowa/Anna Pysmenska aus der Ukraine (300,60).

Für die erst 17-jährige Punzel waren die Titelkämpfe in der Neptun-Schwimmhalle höchst erfolgreich. Im Einzel vom 3-m-Brett hatte die Schülerin am Samstag völlig überraschend Gold und im Teamwettbewerb zum EM-Auftakt Silber gewonnen.