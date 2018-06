Zwei Todesfälle bei Langstreckenrennen - Simonsen stirbt in Le Mans

Le Mans (dpa) - Beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans ist der Däne Simonsen am Samstag nach einem Unfall ums Leben gekommen. Es war der erste Unglücksfall bei dem legendären Rennen seit 1997. Wenige Stunden zuvor hatte es auch auf dem Nürburgring einen Todesfall bei einem Langstreckenrennen gegeben.

WM-Spitzenreiter Ogier siegt bei Rallye auf Sardinien

Olbia (dpa) – Volkswagen-Fahrer Sébastien Ogier hat seine Erfolgsserie in der Rallye-Weltmeisterschaft fortgesetzt. Mit seinem vierten Saisonsieg baute der Franzose seine souveräne Gesamtführung auf 154 Punkte aus und liegt nach dem siebten WM-Lauf nun 64 Zähler vor Latvala.

Auch EM-Gold für Synchronspringer Hausding/Klein vom Turm

Rostock (dpa) - Patrick Hausding und Sascha Klein haben bei den Wassersprung-Europameisterschaften in Rostock ihren sechsten Titel im Synchron-Wettbewerb vom Turm gewonnen. Es war die neunte deutsche Medaille von Rostock und der zweite EM-Titel nach Tina Punzels Überraschungssieg vom Drei-Meter-Brett am Samstag.

Golfer Kaymer und Siem mit Kontakt zur Spitze in München

München (dpa) - Die beiden deutschen Golf-Profis Martin Kaymer und Marcel Siem haben den Kontakt zur Spitze am dritten Tag der 25. BMW International Open in München gehalten. Die beiden Rheinländer spielten am Samstag im GC Eichenried eine 69er-Runde und lagen mit insgesamt 204 Schlägen nur drei hinter dem Spitzentrio Ernie Els (Südafrika), Alexander Levy (Frankreich) und Alex Noren aus Schweden.

Deutschland liegt bei Team-EM vorn - vier Einzelsiege

Gateshead (dpa) - Die Asse des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) haben die Führung bei der Team-EM im englischen Gateshead vor Titelverteidiger Russland übernommen. David Storl (Kugelstoßen), Silvio Schirrmeister (400 Meter Hürden), Silke Spiegelburg (Stabhochsprung) und Christina Obergföll (Speerwurf) schafften Einzelerfolge.

Hockey-Damen schlagen Olympiasieger und werden Turniersieger

Rotterdam (dpa) – Die deutschen Hockey-Damen haben sich mit einem Sieg gegen Olympiasieger Niederlande den ersten Platz beim Drittrundenturnier der World League in Rotterdam gesichert. Der EM-Finalist setzte sich am Samstag im Endspiel mit 4:3 im Penaltyschießen durch.

Deutsche Volleyballer holen gegen Kuba ersten Weltliga-Sieg

Bremen (dpa) - Deutschlands Volleyballer haben den ersten Sieg in der Weltliga geholt. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen bezwang Kuba am Samstag in Bremen mit 3:0 (25:18, 25:19, 25:16). Die zweite Partie gegen Kuba findet am Sonntag (17.00 Uhr) ebenfalls in Bremen statt.

Brasilien als Gruppensieger ins Halbfinale

Salvador da Bahia (dpa) - Brasilien hat beim Confederations Cup mit einem 4:2-Erfolg über Italien als Gruppensieger das Halbfinale erreicht. Bayern-Verteidiger Dante, Superstar Neymar und zweimal Fred erzielten am Samstag vor 48 747 Zuschauern in Salvador da Bahia die Tore für die Gastgeber. Für die Italiener trafen Emanuele Giaccherini und Giorgio Chiellini. Die Brasilianer dürften damit einem Duell mit Weltmeister Spanien aus dem Weg gehen und könnten es beim WM-Testlauf mit dem Südamerika-Rivalen Uruguay zu tun bekommen. Italien trifft als Gruppenzweiter vermutlich auf Spanien. Im zweiten Spiel des Abends kam Mexiko zu einem 2:1 gegen Japan.

FIFA begrüßt Rede von Präsidentin Rousseff an die Nation

Rio de Janeiro (dpa) - Der Fußball-Weltverband hat erfreut auf die Rede von Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff zur Beruhigung der Lage im Land reagiert. Man begrüße die Ansprache von Präsidentin Dilma Rousseff an die Nation. Die FIFA sichere der Regierung die Zusammenarbeit zu, hieß es in einem Statement der FIFA am Samstag. Rousseff hatte nach den tagelangen Massenprotesten im ganzen Land in ihrer Rede einen Pakt für Brasilien angekündigt. Gleichzeitig rief sie alle Brasilianer dazu auf, gute WM-Gastgeber zu sein.

Sicherheitsdebatte um Confed-Cup-Teams - FIFA verärgert Brasilianer

Rio de Janeiro (dpa) - Nach den Massenprotesten in Brasilien hat die Sicherheitsdebatte beim Confederations Cup mittlerweile direkte Auswirkungen auf die Fußballstars. Erste Maßnahmen der FIFA haben beim Team des Gastgebers für Verärgerung gesorgt. Die Seleção kann auf Anweisung des Weltverbandes kein öffentliches Training mehr abhalten. Er möchte eine Sache klarstellen, von der die Seleção betroffen sei: Die Brasilianer seien von der FIFA strengstens ermahnt worden, weil sie in Fortaleza das Training öffentlich gemacht hätten, sagte Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari vor dem letzten Gruppenspiel gegen Italien.

Nigeria freut sich auf Kraftprobe gegen Spanien: "Großes Ding"

Fortaleza (dpa) - Nigerias Fußball-Nationaltrainer Stephen Keshi traut seiner jungen Mannschaft beim Confederations Cup in Brasilien durchaus eine Überraschung gegen Welt-und Europameister Spanien zu.

Spanien sei eine exzellente Mannschaft, aber auf dem Feld spielten Elf gegen Elf, sagte Keshi am Samstag in Fortleza. Die Partie am Sonntag, die Nigeria gewinnen muss, um eventuell doch noch ins Halbfinale einzuziehen, sei eine gute Übung im Entwicklungsprozess seiner Mannschaft. Keshi kündigte einen mutigen Außenseiter an.