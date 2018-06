London (AFP) Der Enthüller von Aktivitäten der US- und britischen Geheimdienste, Edward Snowden, ist auf dem Weg nach Ecuador. "Er ist über einen sicheren Weg unterwegs nach Ecuador, um Asyl zu bekommen", teilte die Enthüllungsplattform Wikileaks am Sonntag mit. Der 30-Jährige werde von Diplomaten und Rechtsexperten begleitet. Zuvor hatte der ecuadorianische Außenminister Ricardo Patiño mitgeteilt, Snowden habe in seinem Land politisches Asyl beantragt.

