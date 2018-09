Berlin (dpa) - Die Bundeswehr kann nach Einschätzung von

Unionsfraktionschef Volker Kauder nicht auf den Einsatz unbemannter Drohnen verzichten. Deutschland brauche Aufklärungsdrohnen und auch

kampffähige Drohnen, sagte Kauder der "Welt am Sonntag". Deutsche Soldaten seien in schwierigen Auslandseinsätzen wie in Afghanistan. Und da hätten Politiker, die die Soldaten in solche Einsätze schickten, auch die Verantwortung für deren Sicherheit. Die Soldaten müssten einen technologischen Vorsprung vor ihren Gegnern haben, denen oft jedes Mittel zur Tötung recht sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.