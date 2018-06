Berlin (dpa) - In der eigenen Familie hat es die Hausfrau und Mutter nicht immer leicht, des Öfteren erntet Shashi Spott, nur weil sie nicht studiert hat und auch kaum Englisch kann.

Dann aber reist Shashi alleine in die USA; es geht um die Hochzeitsvorbereitungen ihrer Nichte. Und in New York, da nutzt die Hausfrau ihre Chance: Shashi nimmt an einem Englischkurs teil, der ihr Leben verändern soll. Durch den Sprachkurs lernt sie nicht nur neue Freunde kennen, er wirkt sich auch auf Shashis Selbstwertgefühl aus. Zum Cast der indischen, von Gauri Shinde inszenierten Produktion gehört neben dem indischen Star Sridevi auch der deutsch-französische Schauspieler Mehdi Nebbou ("Der Mann, der niemals lebte").

Englisch für Anfänger, Indien 2012, 133 Min., FSK ab 0, von Gauri Shinde, mit Sridevi, Mehdi Nebbou, Adil Hussain

