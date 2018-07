Paris (AFP) Zwei Tage nach einem tragischen Badeunfall in einem Teich vor einem Billighotel nahe Paris ist ein drittes Kind gestorben. Wie die zuständigen Behörden mitteilten, starb das acht Jahre alte Mädchen am Montag in einem Krankenhaus. Ein anderes Kind schwebe noch immer zwischen Leben und Tod, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.