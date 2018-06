Köln (SID) - Für Sportwettenanbieter bwin geht Triple-Gewinner Bayern München unter seinem neuen Trainer Pep Guardiola als Favorit in die Champions-League-Saison. bwin führt die Bayern mit einer Quote von 3,55:1 vor Guardiolas Ex-Klub FC Barcelona (3,85) und Real Madrid (6,00), das in der abgelaufenen Saison im Halbfinale von Borussia Dortmund bezwungen worden war.

Auch in der Bundesliga (1,22) und im DFB-Pokal (2,25) geht der Titelverteidiger aus München als Favorit in die Saison 2013/2014. Sollte der FC Bayern das Kunststück aus Meisterschaft, Pokal und Champions-League-Sieg wiederholen, zahlt bwin das Siebenfache des Einsatzes aus.