Hannover (SID) - Mittelfeldspieler Daniel Royer (23) verlässt den Fußball-Bundesligisten Hannover 96 und wechselt zum österreichischen Meister Austria Wien. Der österreichische Nationalspieler unterschrieb in Wien einen Vertrag für zwei Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr. Royer war zuletzt an den Zweitligisten 1. FC Köln ausgeliehen und erzielte in 26 Ligaspielen drei Treffer.