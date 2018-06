Leverkusen (SID) - Bundesliga-Torschützenkönig Stefan Kießling ist nach Ansicht von Rudi Völler nach wie vor ein Kandidat für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. "Wenn er noch so ein Jahr spielt, wird Jogi Löw nicht an Stefan vorbeikommen. Er darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich glaube jedenfalls weiter an seine WM-Chance", sagte der Sportdirektor von Bayer Leverkusen im Interview mit der Bild-Zeitung.

Der 29-jährige Kießling sicherte sich in der vergangenen Saison zwar mit 25 Treffern erstmals die Torjäger-Kanone in der Bundesliga, bei Bundestrainer Joachim Löw (53) spielt der sechsmalige Nationalspieler aber trotzdem keine Rolle. Dies ist bei Champions-League-Teilnehmer Bayer ganz anderes, wie Völler betonte. "Stefan ist das Herz von Bayer Leverkusen", sagte der 53-Jährige dem kicker.

Zudem wiederholte Völler in dem Fachmagazin seine Forderung nach einer Verkürzung der Sommerpause. "Zwei Drittel der Bundesligaspiele verfolge ich mit Schal und dicker Jacke. Das sagt doch alles aus", so Völler, der dafür plädiert, die Saison bis in den Juni auszuweiten. Über eine Reform der Spielpläne könne Deutschland aber nicht alleine entscheiden, deshalb sei mit einer Änderung in den kommenden Jahren auch nicht zu rechnen, räumte der Weltmeister von 1990 allerdings ein.

Nach Ansicht von Völler könnte durch die WM 2022 im Wüstenstaat Katar der internationale Spielplan auf den Prüfstand kommen. "Wenn die tatsächlich im Winter stattfinden wird, dann müssen sich ja alle Nationen etwas einfallen lassen. Dann wird es eine Revolution des Spielplans geben."