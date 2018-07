Moskau (dpa) - Der frühere US-Geheimdienstler Edward Snowden ist nach Informationen der russischen Nachrichtenagentur Interfax nicht an Bord der in Moskau gestarteten Maschine nach Kuba.

"Er ist nicht mit dieser Maschine geflogen", zitierte die Agentur am Montag eine nicht näher benannte Quelle bei der Fluggesellschaft Aeroflot. "Er hat wahrscheinlich ein Ticket für den nächsten Kuba-Flug gekauft." Snowden könne sich ohne Einschränkungen im Transitbereich des größten russischen Hauptstadtflughafens aufhalten.

Von Bord des Flugzeugs hatten zuvor mehrere Korrespondenten berichtet, dass der 30-Jährige zwar in Reihe 17 auf Fensterplatz A gebucht sei. Er selbst sei aber nicht gesichtet worden. In dem Flug mit der Nummer SU150 waren zwei Dutzend Medienvertreter.

Der von den USA wegen Geheimnisverrats Gesuchte hat Asyl in Ecuador beantragt, wie das südamerikanische Land mitteilte. Russland steht in den USA als Fluchthelfer für Snowden in der Kritik. Unterstützt wird er auch von der Enthüllungsplattform Wikileaks.

Wikileaks-Mitteilung zu Snowdens Flucht

Strafantrag gegen Snowden

Vorgehen gegen Snowden, Blogs of War

Russlands Haltung - Puschkow bei Twitter