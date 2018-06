Hongkong/Moskau (dpa) -Nach seiner Flucht aus Hongkong wartet Edward Snowden in Moskau auf seinen Weiterflug. Er will wohl nach Ecuador weiterreisen, wo er Asyl beantragt hat. Eine Auslieferung des 30-Jährigen an die US-Justiz lehnt Russland ab.

