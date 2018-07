London/Paris (dpa) - In dem spektakulären Mord an einer

Familie in den französischen Alpen im September 2012 ist ein 54-jähriger Mann in Großbritannien festgenommen worden.

Dies teilte die Polizei in der Grafschaft Surrey am Montag mit. Der Mann wurde wegen Verdachts auf Verschwörung zum Mord festgenommen. Er wird derzeit befragt.

Ein Unbekannter hatte drei Mitglieder einer britischen Familie in auf einem Parkplatz in der Nähe von Annecy deren Fahrzeug sowie einen Radfahrer ermordet. Die damals sieben und vier Jahre alten Töchter überlebten den Überfall. Motiv und Umstände der Tat geben der Polizei seitdem Rätsel auf.