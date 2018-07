Kapstadt (dpa) - Sorge um Nelson Mandela: Der Gesundheitszustand des südafrikanischen Nationalhelden hat sich nach Angaben des Präsidialamtes in Pretoria verschlechtert und ist "kritisch". Präsident Jacob Zuma sei bei einem Besuch am Krankenbett des 94-Jährigen von den Ärzten entsprechend informiert worden. In der vergangene Woche war noch berichtet worden, dass Mandela auf die Behandlung seiner Lungenentzündung anspreche. Der

Friedensnobelpreisträger war in den vergangenen Monaten wiederholt im Krankenhaus behandelt worden.

