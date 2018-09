Düisburg (SID) - NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat die Schirmherrschaft für die Kanu-Weltmeisterschaften in Duisburg (27. August bis 1. September) übernommen. "Die Kanu-WM ist ein besonderes Highlight, auf das wir uns sehr freuen. Es ist eine schöne Gelegenheit, den vielen Gästen aus aller Welt erneut zu zeigen, wie sportbegeistert und weltoffen die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind", sagte die SPD-Politikerin.

Die Wettkämpfe der Rennsportkanuten sind die einzigen Weltmeisterschaften in einer olympischen Sommersportart in diesem Jahr in Deutschland. Duisburg war kurzfristig für Rio als Gastgeber eingesprungen. Rund 1200 Kanuten aus 90 Nationen werden an der WM teilnehmen.

"Als wir uns bereit erklärten, die WM nach der kurzfristigen Absage von Rio de Janeiro zu übernehmen, da war das positive Signal der Landesregierung ungemein wichtig für unsere Zusage. Wir als Deutscher Kanu-Verband haben sehr deutlich gespürt, dass die Begeisterung für unseren Sport auch von der Landesregierung mitgetragen wird. Dafür sind wir dankbar, und deshalb freuen wir uns sehr, dass die Ministerpräsidentin die Schirmherrschaft übernommen hat", sagte Verbandspräsident Thomas Konietzko.