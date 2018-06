Mainz (dpa) - Acht Entenküken sind nach ihrem Sturz in einen Gully in Mainz mit viel Aufwand von der Feuerwehr gerettet worden. Die Küken waren ihrer Mutter über den Gully gefolgt und durch das Rost geplumpst. Sie fielen 1,5 Meter tief und schwammen auf der Wasseroberfläche.

Ein parkendes Auto blockierte zunächst die Rettung. Da die Polizei den Fahrzeughalter nicht erreichen konnte, wurde das Auto ein Stück umgesetzt, wie die Behörde am Dienstag berichtete.

Mit Bechern an einem Stock holte die Feuerwehr nach und nach fünf Küken an die Oberfläche. Die drei anderen waren abgetaucht und blieben zunächst verschwunden. Die Feuerwehr pumpte das Wasser aus dem Gully ab, bis die Kleinen in einem Seitenkanal auftauchten und herausgefischt werden konnten. Die Entenmutter wurde zusammen mit ihrem gesamten Nachwuchs unter dem Applaus von Anwohnern an das Rheinufer gebracht.