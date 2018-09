Mainz (AFP) Thomas Roth wird neuer Moderator der ARD-Nachrichtensendung "Tagesthemen". Auf ihrer Sitzung in Mainz verständigten sich die Intendanten des Senderverbunds am Dienstag auf die Berufung des 61-Jährigen zum Nachfolger des neuen WDR-Intendanten Tom Buhrow. Der derzeit als Korrespondent in New York tätige Roth wird zusammen mit Caren Misoga erster "Tagesthemen"-Moderator, Vertreter der beiden bleibt Ingo Zamperoni. Zamperoni solle künftig aber verstärkt zum Einsatz kommen.

