Brüssel (AFP) - (AFP) In der EU gelten für die Autoindustrie ab dem Jahr 2020 neue Abgas-Höchstgrenzen. Das Europäische Parlament und die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten hätten sich auf entsprechende Regelungen verständigt, teilte die irische EU-Ratspräsidentschaft in der Nacht zum Dienstag in Brüssel mit. Demnach soll ab dem Jahr 2020 für den Abgasausstoß eine Höchstgrenze von 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer gelten. Der Grenzwert gilt für den Durchschnitt aller Neuwagen in der EU.

