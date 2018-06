Bonn (AFP) Auf der Suche nach dem Ursprung der Hepatitis-C-Viren sind Forscher einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Ein internationales Wissenschaftlerteam unter Federführung des Bonner Universitätsklinikums hat in einer umfangreichen Studie die mögliche Herkunft der Erreger in Nagetieren und Fledermäusen ausgemacht, wie die Uni Bonn am Dienstag mitteilte. Diese Erkenntnisse könnten nun bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen die Leberentzündung helfen.

