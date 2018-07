Hamburg (SID) - Der Hamburger SV steht vor einer Verpflichtung von Lasse Sobiech (22) von Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger hat sich mit dem Fußball-Bundesligisten grundsätzlich über einen Wechsel zur kommenden Saison geeinigt. "Es stimmt, dass wir viele Gespräche geführt haben. Ich hoffe, dass es jetzt schnell eine Entscheidung gibt", sagte Sobiech dem Hamburger Abendblatt.

Allerdings muss sich der HSV noch mit dem Champions-League-Finalisten über die Ablösemodalitäten verständigen. Sobiech war vergangene Saison an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2014.

Zudem arbeitet der neue Sportdirektor Oliver Kreuzer (47) weiter mit Hochdruck an den Transfers von Angreifer Roque Santa Cruz (zuletzt von Manchester City an den FC Malaga ausgeliehen) sowie Innenverteidiger Johan Djourou (zuletzt vom FC Arsenal an Hannover 96 ausgeliehen).

"Grundsätzlich sollte die Kaderplanung so schnell wie möglich abgeschlossen sein. Das ist unser Ziel und Anspruch", sagte Kreuzer, "es ist wichtig, frühzeitig ein gewisses Gerüst zur Verfügung zu haben." Am Montag hatten die Hamburg Stürmer Jacques Zoua (21) vom FC Basel verpflichtet. Trainingsauftakt der Hanseaten ist am kommenden Montag.