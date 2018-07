Doha (AFP) Katars Emir Scheich Hamad ben Chalifa al-Thani hat die Übergabe der Macht an Kronprinz Scheich Tamim ben Hamad al-Chalifa verkündet. "Die Zeit ist gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen", sagte der 61-jährige Monarch des einflussreichen Golfstaats am Dienstag in einer Fernsehansprache. Er wolle "die Verantwortung an die neue Generation übergeben". Sein Sohn ist 33 Jahre alt.

