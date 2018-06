Los Angeles (dpa) - Star-Produzent Jerry Bruckheimer ("Fluch der Karibik", "Armageddon") hat nun einen Ehrenplatz in Hollywood: Am Montag enthüllte der Filmemacher seinen neuen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame"-Bürgersteig im Herzen von Hollywood.

Unter grauem Himmel jubelten Hunderte Fans, als der 67-Jährige auf Stern Nr. 2501 posierte. Vorige Woche war Latina-Star Jennifer Lopez (43) mit der 2500. Plakette geehrt worden.

Laute "I Love You"-Rufe aus dem Publikum galten allerdings nicht dem Produzenten, sondern Schauspieler Johnny Depp, dem Star aus Bruckheimers "Fluch der Karibik"-Serie. Unter dem Aufgebot von Promi-Gästen waren auch Tom Cruise, Isla Fisher, Jon Voight und Regisseur Gore Verbinski. Aktueller Anlass für die Sternenzeremonie ist der Kinostart von Bruckheimers Western "The Lone Ranger", mit Depp als Indianer Tonto, unter der Regie von Verbinski.

Bruckheimer hat seit den 1980er Jahren zig Hollywood-Blockbuster auf die Leinwand gebracht. Hits wie "Top Gun", "Beverly Hills Cop", "Tage des Donners", "Armageddon" und "Black Hawk Down" gehen auf sein Konto. Die "Fluch der Karibik"-Reihe spielte weltweit Milliarden Dollar ein.

Hollywood Walk of Fame