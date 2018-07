Los Angeles (dpa) - Am vierten Todestag von Michael Jackson sind

Tausende Rosen am Grab des Sängers niedergelegt worden. Ein Fanclub organisierte die Aktion mit Spenden aus aller Welt. Mit mehr als

13 000 Rosen sei das Mausoleum auf dem Forest Lawn Friedhof in Glendale nahe Los Angeles geschmückt worden, teilten die Mitglieder der Gruppe "OneRose 4MJJ" auf Twitter mit. Jackson war am 25. Juni 2009 gestorben, nachdem sein Leibarzt Conrad Murray ihm ein Narkosepräparat als Schlafmittel gegeben hatte. Der Arzt sitzt eine vierjährige Haftstrafe wegen fahrlässiger Tötung ab.

