Seoul (dpa) - Hacker haben in Südkorea die Internetseite des Präsidentenamts in Seoul und anderer Regierungsstellen lahmgelegt. Wer dahinter steckt, ist noch unklar. Auch die Internetauftritte verschiedener Medienunternehmen waren betroffen. Der Angriff erfolgte am 63. Jahrestag des Beginns des Korea-Kriegs. Seoul hatte Nordkorea für einen Cyberangriff auf die Computernetze von einheimischen Sendern und Banken im März verantwortlich gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.