Berlin (SID) - Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses des Deutschen Bundestags, hat ein durchwachsenes Fazit der auslaufenden Legislaturperiode gezogen. "Sportpolitisch finde ich bemerkenswert, dass die Black-Box DOSB zunehmend kritisch hinterfragt wird. Der völlig berechtigten Forderung nach Transparenz wird sich der organisierte Sport nicht mehr auf die bisher praktizierte Weise entziehen können", sagte die SPD-Politikerin dem SID vor der letzten Sitzung am Mittwoch.

Allerdings habe der Ausschuss in den vergangenen Jahren auch Negativschlagzeilen geschrieben. "Durch den Beschluss der schwarz-gelben Koalition, die Sitzungen des Ausschusses wieder nicht-öffentlich durchzuführen und nur nach eigenem Belieben genehme Tagesordnungspunkte öffentlich zu beraten, hat der Ausschuss leider seine in der letzten Wahlperiode erlangte Vorbildfunktion verloren", sagte Freitag.

Seit Ende 2011 tagen die Sportpolitiker auf Antrag der Koalitionsfraktionen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Journalisten hatten zuvor berichtet, dass mehrere Mitglieder während den Sitzungen Karten spielten. Freitag betonte, dass die SPD nach den Bundestagswahlen weiter darauf drängen würde, diesen Beschluss rückgängig zu machen: "Wir brauchen mehr Öffentlichkeit, mehr Transparenz in der politischen Auseinandersetzung, nicht weniger."

In Zukunft würden nach Ansicht der 60-Jährigen auch weiterhin drei Themen Hauptpunkte der Ausschussarbeit bleiben. "Die Suche nach effektiven Mitteln gegen Doping und Manipulation im Sport. Ebenso wichtig wird die Diskussion um weitere Transparenz und Effizienz in der Spitzensportförderung sein." Auch am Mittwoch geht es in der 81. Sitzung um die Zielvereinbarungen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) mit den Spitzensportverbänden für die Olympischen Spiele 2014 in Sotschi und 2016 in Rio de Janeiro.

Als noch nicht gescheitert sieht die SPD-Politikerin den Kampf ihrer Fraktion für ein eigenständiges Anti-Doping-Gesetz an. Am Donnerstag wird ein entsprechender Antrag im Bundestag beraten, allerdings hat dieser keine realistische Chance auf Erfolg. Anfang Juni hatte der Bundestag hingegen mit den Stimmen der Koalition einer Verschärfung des bestehenden Arzneimittelgesetzes zugestimmt. "Die SPD wird sicher erneut initiativ werden", sagte Freitag.