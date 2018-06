Titelverteidigerin Serena Williams in zweiter Wimbledon-Runde

London (dpa) - Einen Tag nach ihrer Rivalin Maria Scharapowa ist auch Titelverteidigerin Serena Williams in die zweite Runde des Rasenklassikers in Wimbledon eingezogen. Die Amerikanerin besiegte am Dienstag Mandy Minella aus Luxemburg 6:1, 6:3. Von den acht deutschen Tennis-Damen haben Mona Barthel und Andrea Petkovic bislang die zweite Runde bei dem Grand-Slam-Turnier erreicht.

Kohlschreiber gibt auf - Aus in Runde eins von Wimbledon

London (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat in seiner Erstrunden-Partie in Wimbledon aufgegeben. Beim Stand von 6:4, 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 3:6, 1:2 aus seiner Sicht gegen den Kroaten Ivan Dodig signalisierte der 29 Jahre alte Augsburger am Dienstag, dass er nicht mehr weiterspielen könne. Kohlschreiber ist damit als fünfter deutscher Tennisprofi aus dem Herren-Aufgebot nach Philipp Petzschner, Bastian Knittel, Benjamin Becker und Tobias Kamke bei dem Grand-Slam-Turnier in London schon ausgeschieden.

IOC: Istanbul, Tokio und Madrid fast gleichauf im Olympia-Endspurt

Berlin (dpa) - Istanbul, Tokio und Madrid gehen fast gleichauf in den Endspurt des Bewerbungsmarathons um die Olympischen Sommerspiele 2020. Der am Dienstag vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veröffentlichte Prüfbericht bescheinigte allen drei Kandidaten "hochklassige Bewerbungen" und die Fähigkeit, erfolgreiche Spiele veranstalten zu können. Die IOC-Vollversammlung entscheidet am 7. September in Buenos Aires über den Gastgeber der Spiele 2020.

Ancelotti wird neuer Trainer von Real Madrid - Blanc in Paris

Madrid (dpa) - Der Italiener Carlo Ancelotti wird neuer Trainer des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid. Das gaben die Königlichen am Dienstag bekannt. Der Italiener war zuletzt beim französischen Meister Paris St. Germain tätig. Sein Nachfolger in Paris wird der frühere französische Nationaltrainer Laurent Blanc.

Seidenbergs Bruins verlieren Cup-Finale - Chicago Meister

Boston (dpa) - Dennis Seidenberg hat in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL mit seinen Boston Bruins die Finalserie um den Stanley Cup verloren. Am Montag (Ortszeit) unterlag Boston im sechsten Spiel den Chicago Blackhawks daheim mit 2:3 und musste sich in der Best-of-seven-Serie mit 2:4 geschlagen geben. Boston hatte bis 76 Sekunden vor Schluss noch mit 2:1 geführt, ehe Bryan Bickel und Dave Bolland mit einem Doppelschlag innerhalb von 17 Sekunden die Partie drehten und somit für den fünften Stanley Cup-Gewinn der Blackhawks sorgten.

Rasmussen verliert Prozess: Kündigung von Rabobank war rechtmäßig

Amsterdam (dpa) - Der dänische Ex-Radprofi Michael Rasmussen ist nach einem Gerichtsurteil zurecht während der Tour de France 2007 fristlos vom Rabobank-Rennstall entlassen worden. Ein Gericht in Arnheim gab am Dienstag seinem früherem Arbeitgeber im Berufungsverfahren Recht. Der Däne muss nun den größten Teil von 700 000 Euro Schadenersatz, die ihm 2008 in erster Instanz zugesprochen worden waren, zurückbezahlen.

Erster Zugang für Bayern-Basketballer: Nationalspieler Staiger kommt

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben den ersten Zugang für die neue Saison verpflichtet. Nationalspieler Lucca Staiger von den Neckar Riesen Ludwigsburg wird in der kommenden Saison für die Münchner auf Korbjagd gehen. Das teilte der FC Bayern am Dienstag mit.