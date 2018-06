London (SID) - Fed-Cup-Spielerin Mona Barthel hat ihre Negativserie bei Grand-Slam-Turnieren beendet und steht in der zweiten Runde von Wimbledon. Die Weltranglisten-33. aus Neumünster wehrte gegen Monica Niculescu (Rumänien) drei Matchbälle ab, gewann 6:3, 4:6, 7:5 und feierte damit den ersten Sieg bei einem der vier Majors nach fünf Niederlagen in Folge.

Barthel folgte damit Andrea Petkovic (Darmstadt) in die Runde der besten 64, in der sie am Donnerstag auf Madison Keys (USA) trifft. Ausgeschieden ist dagegen Nachwuchs-Ass Carina Witthöft (Hamburg), die im Generationenduell gegen die 42-jährige Japanerin Kimiko Date-Krumm beim 0:6, 2:6 chancenlos war.