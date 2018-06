London (SID) - Titelverteidigerin Serena Williams ist in Wimbledon souverän in die zweite Runde eingezogen. Die 16-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA gewann gegen Mandy Minella (Luxemburg) 6:1, 6:3 und feierte ihren 32. Sieg in Serie. Seit Februar hat die Nummer eins der Weltrangliste nun nicht mehr verloren, sie gewann die WTA-Turniere in Miami, Charleston, Madrid und Rom sowie die French Open in Paris.